В Україні може початися чергова хвиля кібератак

Фахівці з кібербезпеки повідомляють про масові фішинг-розсилках, які можуть стати початком нової хвилі інтернет-вірусу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава наглядової ради Octava Capital Олександр Кардаков.

"Останні дві години нас надходять повідомлення про масові поштових розсилках, що містять шкідливий код, як правило в одному з архівних форматів: ARJ, ZIP, 7-ZIP та ін Вранці наша система захисту електронної пошти перехопила подібні повідомлення з вкладенням 7-ZIP, маскирующимися під вкладені рахунки. Вміст зараз аналізується, але вже ясно, що воно містить активну частину, яка намагається встановити інтернет-з'єднання", - йдеться в повідомленні.

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Кардаков рекомендує користувачам, які зіткнулися з цією проблемою: видаляти всі листи з архівними вкладеннями з незнайомих і неперевірених адрес, не відкриваючи їх; користувачам MS Outlook і MS Exchange рекомендують не відкривати файли безпосередньо в програмах MS Office і обов'язково пользоватьсясредствами попереднього перегляду вмісту файлу.

R&D-директор компанії "ІТ-Інтегратор" Володимир Курга також на своїй страниценаписал про можливі атаки.

"Від наших партнерів приблизно з 10:30 приходять повідомлення про фішинг-розсилці з вкладеннями в 7zip. Приблизно в цей час приїхало і до нас, утримання тіла - прохання подивитися рахунку у вкладенні, перехоплено на зовнішньому шлюзі", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше служба безпеки України попередила про можливу нову кібератаку на мережі українських установ та підприємств.