У Києві відкрилася інноваційна виставка історичних фактів та презентовано фільм "Україна. Повернення своєї історії"

У Києві відбулося урочисте відкриття першої в Україні виставки історичних фактів у інноваційному форматі, яку проводить телеканал “1+1” спільно з КМДА до Дня Незалежності, та презентовано фільм “Україна. Повернення своєї історії”.

Як передає кореспондент УНІАН, на Михайлівській площі кілька днів розміщуватимуться стенди з інформацією про міфи щодо історії України, які розповсюджувалися тривалий час.

Читайте такожУ Києві на День Незалежності відкриють оглядовий майданчик біля Андріївської церкви

Водночас саме під час урочистого відкриття його учасникам було також продемонстровано експозицію цінних артефактів. Зокрема, це княжі печатки, жіночі прикраси часів Київської Русі, череп нащадка Ярослава Мудрого, а також відтворена творчою групою фільму зовнішність великого київського князя Ярослава Мудрого у 3D-форматі.

Перша частина фільму “Україна. Повернення своєї історії”, яка була презентована каналом “1+1” минулого року до 25-ої річниці Незалежності України, отримала премію “Телетріумф” у номінації “Документальний фільм/цикл”. Стрічка покликана розвінчати міфи та повернути українцям справжню історію.

Як зазначив під час відкриття виставки генеральний директор “1+1 медіа” Олександр Ткаченко, найбільшим визнанням цього проекту було навіть не отримання “Телетріумфу” і схвальні відгуки конкурентів, а те, що “історики, філософи, письменники зі сльозами на очах говорили про те, що ми ж багато років про це говорили, а нас ніхто не чув”.

Він закликав колег з інших каналів долучатися до такої роботи.

Крім того Ткаченко подякував команді, яка працює над цим проектом за те, що вони взяли на себе тягар “зробити популярним і доступним те, у що важко було повірити кілька років тому”.

У другій частині проекту автори розслідуватимуть таємницю зникнення останків представників князівської династії Рюриковичей із більшості їхніх поховань.

Також однією з головних сюжетних ліній стрічки стане спроба відтворити правильні обличчя Ярослава Мудрого. З цією метою творці фільму намагатимуться розшукати та дослідити кістки Рюриковичей, які лишилися на території України.

Зйомки фільму проходили у Львові, Луцьку, Чернівцях, Чернігові, Переяславі, Києві, Володимирі-Волинському, а також у Ватикані, Копенгагені та Москві.

До роботи над фільмом було залучено близько 30 науковців.

Під час заходу відбулася також коротка презентація фільму - демонстрація фрагменту щодо дослідження місця поховання одного з українських князів.

Прем’єра фільму відбудеться 24 серпня о 22.15 на каналі “1+1”.