Українські військові провели генеральну репетицію параду попри негоду (фото)

На Хрещатику відбулася генеральна репетиція військового параду, який відбудеться 24 серпня з нагоди Дня Незалежності.

У репетиції взяли участь 4,5 тисячі українських військових і зокрема тисяча бійців, які пройшли АТО, зазначає 5 канал.

Цього разу разом із ними пройшли і підрозділи десяти іноземних держав. Зокрема – дев'яти країн-учасниць НАТО та Грузії. Представники їхніх міністерств оборони будуть присутні і на параді 24 серпня.

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"Бойовий дух тримаємо і хочемо хлопцям, які зараз на сході, хочемо показати, що ми з вами. Готуємося. І оця вся орава – є кому їх поміняти. Вони не одні там. Вони скоро приїдуть до своїх сімей та родин, а ми їх поміняємо, будемо боронити рубежі", – розповів про парад військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Дмитро Галюк.

А от литовський військовослужбовець Геде Мюнланс, який бере участь у заході, зазначив: "Підготовка ваших військових досить якісна, думаю, вони гарні хлопці. Усе ж таки у вашій країні триває війна, але вони виглядають добре. Умови на базі, де ми живемо – цілком нормальні. Ми відзначаємо День незалежності Вашої країни і це приємно просто бути тут".

На генеральній репетиції був також присутній і міністр оборони України Степан Полторак.

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"Військовий парад на День Незалежності України відбудеться за будь-якої погоди! Сьогоднішня генеральна репетиція заходу - тому підтвердження. Попри холодний дощ настрій у наших військовослужбовців оптимістичний та по-справжньому бойовий, дух українських бійців незламний, а очі сповнені патріотизму та любові до рідної країни", – написав Полторак на своїй сторінці у Facebook ввечері у вівторок, 22 серпня.