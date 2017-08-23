В роботі Facebook стався новий збій

У деяких користувачів Facebook виникли проблеми під час користування соціальною мережею. Про це повідомляє The Independent, посилаючись на дані веб-сайту Down Detector.

Повідомляється, що деяким користувачам не вдається побачити свою сторінку. Можливо, виникли технічні проблеми.

За деякими даними, сторінки Facebook не завантажувалися у користувачів інтернет-браузера Google Chrome. У більшості випадків проблема вирішувалася очищенням кешу в браузері.

Читайте також"ЧасСказатиПравду": у Facebook набирає обертів флешмоб до річниці підписання пакту Молотова-Ріббентропа

Згідно з картою Down Detector, проблеми спостерігалися переважно у Великобританії і Північній Європі. Але це може пояснюватися часовими поясами, оскільки в цей час доби більш активні люди в європейських країнах, ніж в інших місцях.

В українських користувачів Facebook працює в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, стали відомі основні недоліки нового iPhone. iPhone 7s стане трохи вище, ширше і товщі.