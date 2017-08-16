Стали відомі основні недоліки нового iPhone (фото)

Новий iPhone може стати товще, вище і ширше в порівнянні з iPhone 7. З цієї причини до нового смартфону можуть не підійти аксесуари для торішнього пристрою. Про це повідомляє Giga Apple з посиланням на джерела.

Згідно з повідомленням, мова йде про iPhone 7s. Його розміри по висоті, ширині і товщині дорівнюють 138,44 х 67,27 х 7,21 міліметра. У колишньої моделі ці значення були менше в середньому на 0,1 міліметра по кожній з сторін: 138,31 х 67,14 х 7,1 міліметра.

Відзначається, що чохли для iPhone 7, які сильно прилягають, можуть не підійти до iPhone 7s.

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Джерело порталу зазначило, що це пов'язано з використанням в новому пристрої скляної кришки корпусу, а не алюмінієвої.

Згідно з чутками, три нових iPhone будуть анонсовані на щорічній презентації Apple восени 2017 року. iPhone отримає 8 безрамковий дисплей. Також вважається, що пристрій позбудеться сканера відбитків пальців і замість нього смартфон отримає сканер особи.

iPhone 7s швидше за все не буде мати революційних змін у порівнянні з iPhone 7.