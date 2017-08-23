Слідчий Нацполіції приховав від НАЗК собаку вартістю 120 тисяч

Заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Дмитро Бут не вніс у декларацію собаку вартістю понад 120 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з запобіганню корупції.

"За результатами перевірки встановлено, що Дмитро Бут при подачі декларації за 2015 рік не вказав відомості про цінне рухоме майно (собаці), вартість якої перевищує встановлений поріг декларування - 100 прожиткових мінімумів (121,8 тис. гривень)", - йдеться в повідомленні.

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Порода собаки не уточнюється.

Крім того, чиновник не відобразив у декларації 2 квартири і 2 гаража, що належать члену його сім'ї.

Незважаючи на це, агентство прийшло до висновку, що підстав для притягнення Бута до адміністративної або кримінальної відповідальності немає. Також не виявлено конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Тепер заступнику начальника слідчого управління буде надана можливість ще раз подати декларацію, але вже з достовірними відомостями.

Як повідомляв УНІАН, три нардепи від БПП задекларували сотні мільйонів гривень у "сурогатних" біткоїнах. Троє нардепів накопичують криптовалюту, поки Нацбанк не визначився з її статусом в Україні.