Поліція відреагувала на скандал на Київщині з картою України без Криму і Донбасу (фото)

Поліція з’ясовує обставини та опитує причетних до оформлення святкової сцени у Броварах з картою України без Криму і Донбасу. Про це УНІАН сказав речник поліції Київської області Микола Жукович, відповідаючи на запитання про правову оцінку інциденту.

"Ні, правової оцінки ще немає. Ми зараз усе з’ясовуємо, опитуємо людей, причетних до оформлення сцени. Після цього буде дана правова кваліфікація події", - повідомив Жукович.

За його словами, карту вже зняли зі сцени.

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Також Жукович спрогнозував, що вже сьогодні до вечора буде з’ясовано, хто готував карту і яким чином вона в такому вигляді могла потрапити в оформлення сцени.

Депутат Броварської міської ради Олег Берестовий на своїй сторінці у Facebook написав, що перед міською держадміністрацією встановили сцену до Дня Незалежності з картою України без Криму та Донбасу. Він також розмістив відповідне фото на підтвердження. За інформацією Берестового, у Броварській міськраді пообіцяли прибрати цю карту.