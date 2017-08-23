Попри ризик, мешканці Криму та Донбасу привітали Україну з державними святами (відео)
19:07, 23 серпня 2017Суспільство
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Мешканці Криму та Донбасу нагадали, що вони - українці.
У Криму та на Донбасі привітали Україну з Днем прапора / Кадр з відео 2+2
Три десятки севастопольців влаштували флешмоб, вбравшись у одяг жовто-блакитних кольорів. Вони зібрались у центрі міста та зробили спільне фото. "З тобою у серці", - написала місцевий фотограф Тетяна Москаленко.
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А в Донецьку, Луганську, Макіївці та Горлівці на вулицях та у під’їздах з’явились листівки з написами "З Днем Незалежності, рідна Батьківщино" та "Донбас – це Україна".
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