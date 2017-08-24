Україна відзначає 26-й День Незалежності

В Україні сьогодні, 24 серпня, святкують День Незалежності. Саме сьогодні виповнюється 26 років з дня, коли країна отримала незалежність.

Зі святом країну вже привітали високопоставлені чиновники. Зокрема, прем’єр-міністр Володимир Гройсман ще близько 6:00 розмістив на своїй сторінці у Facebook привітання із річницею Незалежності, а також опублікував відеозвернення.

Годиною пізніше на офіційній сторінці президента Петра Порошенка у Facebook також з’явилось привітання із річницею Незалежності.

Зі святом Україну також привітав міністр оборони Степан Полторак, згадавши про реформи в армії, «які є безпрецедентними за масштабом та амбіціями в історії».

Україна також тримала привітання і від Світового банку, який до Дня Незалежності нашої країни підготував відеоролик.

Як повідомляв УНІАН раніше, у 26-ту річницю незалежності України, 24 серпня, з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія в усіх храмах і монастирях УПЦ звершуватимуться молебні за мир у державі й український народ.

Відповідний циркуляр був направлений усім єпархіальним Преосвященним Української Православної Церкви.

Підтримувати правопорядок в Україні під час урочистостей 23-24 серпня будуть 15 тис. працівників Нацполіції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій. За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, це відбувається через імовірність атак з метою дестабілізації ситуації під час урочистостей.