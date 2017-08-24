В Одесі напередодні Дня Незалежності невідомі повалили пам'ятник Жукову

В Одесі сьогодні вночі невідомі демонтували і розбили бюст радянського полководця Георгія Жукова. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Одеській області.

«Минулої ночі до Таїровського відділення поліції надійшло повідомлення оператора спецлінії «102» про те, що в Київському районі Одеси, на перехресті проспектів маршала Жукова і академіка Глушка невідомі особи пошкодили пам'ятник маршалу Жукову. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За свідченнями очевидців події встановлено, що невідомі звалили з півтораметрового гранітного постаменту пам'ятник у вигляді бюста маршала Жукова, завантажили його в автомобіль «Мерседес Віто» чорного кольору і поїхали в невідомому напрямку», - повідомили у відділі.

Відзначається, що фрагменти пам'ятника були виявлені в центрі міста, на Деволановському узвозі, й доставлені до Таїровського відділення поліції як речовий доказ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 червня невідомі демонтували меморіальну дошку Жукову на однойменному проспекті в Одесі.

Раніше, 29 квітня, в Одесі невідомі поглумилися над пам'ятним знаком і меморіальною дошкою Жукову. Зокрема, на перетині проспекту маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії було виявлено звалений пам'ятний знак радянському полководцю. Також напередодні, 28 квітня, була пошкоджена меморіальна дошка Жукову, встановлена в центрі міста, на будівлі обласного військкомату по вулиці Пироговській.