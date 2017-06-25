В Одесі невідомі демонтували меморіальну дошку маршалу Жукову (фото)

В Одесі в ніч на 25 червня невідомі демонтували меморіальну дошку СРСР маршалу Георгію Жукову на однойменному проспекті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах, зокрема, у Facebook повідомили представили регіональної організації ВО «Свобода».

Зокрема, вони написали: «Меморіальної таблички на честь «м'ясника» Жукова в Одесі більше немає» і розмістили фотографії. На одній з них – пусте місце на фасаді, де раніше був меморіальний знак.

На дошці, встановленій у 1995 році, був портрет Жукова, а також – напис про те, хто він такий, і те, що проспект названий в його честь.

Читайте такожВ Одесі активісти домоглися демонтажу пам’ятного каменя маршалу Жукову (відео)

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Одесі невідомі поглумилися над пам'ятним знаком і меморіальною дошкою маршалу Жукову. Зокрема, на перетині проспекту Маршала Жукова (перебуває в стадії перейменування в Небесну сотню) і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії був виявлений поваленим пам'ятний знак маршалу.

Також напередодні, 28 квітня, була пошкоджена меморіальна дошка Жукову, яка встановлена в центрі міста, на будівлі обласного військкомату по вулиці Пирогівській.