У Харкові з канатної дороги зірвався підліток

У Харкові 9 квітня з канатної дороги в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького зірвався підліток - 16-річний учень 11-го класу однієї з гімназій міста.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело, це стало наслідком розваг компанії юнаків.

Андрій К. намагався перелізти з однієї кабіни підвісної дороги в іншу, але зірвався і впав з висоти майже 20 метрів. У тяжкому стані він був доправлений до лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги.

За словами співрозмовника агентства, канатна дорога в цей час не працює. Атракціони відкриються в парку з 1 травня.

Як повідомляв УНІАН, минулого року у Харкові в парку ім. Горького випала з каруселі і розбилася на смерть студентка зі Львова.