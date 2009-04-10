У Харкові з канатної дороги зірвався підліток
13:17, 10 квітня 2009Суспільство
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Компанія розважалася
У Харкові 9 квітня з канатної дороги в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького зірвався підліток - 16-річний учень 11-го класу однієї з гімназій міста.
Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело, це стало наслідком розваг компанії юнаків.
Андрій К. намагався перелізти з однієї кабіни підвісної дороги в іншу, але зірвався і впав з висоти майже 20 метрів. У тяжкому стані він був доправлений до лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги.
За словами співрозмовника агентства, канатна дорога в цей час не працює. Атракціони відкриються в парку з 1 травня.
Як повідомляв УНІАН, минулого року у Харкові в парку ім. Горького випала з каруселі і розбилася на смерть студентка зі Львова.
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