В Ужгороді відмовляються ставити пам'ятник Бандері

Ужгородська влада відмовилася встановити у місті пам’ятник провіднику ОУН Степану Бандері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час сесії міськради повідомив мер Ужгорода Сергій РАТУШНЯК.

За його словами, Івано-Франківська міська рада надіслала звернення Ужгородській міській раді з проханням підтримати ініціативу щодо «належного вшанування на державному рівні пам’яті політичного діяча, ідеолога українського національного руху, голови проводу ОУН Степана Бандери».

Зокрема, в цьому листі-зверненні міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС просив ужгородського колегу «засвідчити свою гордість за приналежність до свідомої частини української нації та, як незаперечну істину, залишити прийдешнім поколінням народну мудрість». Також у своєму листі мер Івано-Франківська наголошує, що «той, хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього»».

Натомість Ужгородська міськрада надіслала відповідь з відмовою. «Повідомляємо, що Ужгородська міська рада не розділяє захоплення особистістю і спроби ідолоізації громадянина Австро-Угорської імперії Степана Бандери. Ми є багатонаціональна область і тому підбурювання до будь-яких радикальних дій вважаю неприпустимим», йдеться у листі за підписом мера С.РАТУШНЯКА.

С.РАТУШНЯК також сьогодні під час сесії уточнив, що більшість закарпатців ставиться до Степана Бандери негативно. «У нас є багато національностей, ми не надаємо перевагу жодній, треба бути поміркованими до всіх, і якщо одна якась національна ідеологія переважатиме, то такого в Ужгороді не буде», - сказав мер міста.

Він також зазначив, що якщо встановити в Ужгороді пам’ятник С.Бандері, то «може пролитися кров».