Сьогодні в усіх районах Києва весняна толока

Сьогодні в Києві на виконання Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА проведуть загальноміську весняну толоку з озеленення та благоустрою.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Для участі у толоці запрошується учнівська та студентська молодь, а також всі бажаючі. Збір учасників відбудеться о 09.00 на нижній терасі Парку вічної слави (біля каплиці Св. Андрія Первозванного) та об 11.00 у Деснянському районі по вулиці Драйзера, 32.

Як передає кореспондент УНІАН, учора під час засідання розширеної колегії КМДА в. о. голови міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО закликав всіх столичних чиновників залучитися до міської толоки. Крім того, за його дорученням кожен із заступників, включаючи перших заступників голови КМДА, має взяти під контроль проведення благоустрою в одному із 10 районів міста.