В Любліні побили студента з України

Громадянина України побили в академічному містечку Любліна. 25-річний Євген навчається заочно на факультеті ветеринарної медицини, повідомляє Польське радіо.

Читайте такожУ Польщі українку вдарили пляшкою по голові через мову (фото)Уночі на неділю його зачепили троє чоловіки і жінка в нетверезому стані. Спочатку вони вимагали грошей, а коли виявилося, що в студента грошей немає, в нього спитали звідки він. Через те, що нападник звертався до нього вульгарно, студент пояснив, що він поляк, який приїхав з України. Після цього Євгена вдарили кулаком в обличчя.

Коли він лежав на землі, нападники запитали, чи він хоче він ще ударів, але студент не міг говорити, бо в роті була кров. Його вдарили знову.

Речниця воєводського коменданта поліції Рената Лящка-Русек повідомила, що один з нападників уже арештований на три місяці, його підозрюють у грабежі. Це 39-річний житель Любліна, який уже відбував покарання за злочини проти життя та здоров’я, кілька років провів у в’язниці. Поліція також встановила особу іншого нападника.

Як повідомила Рената Лящка-Русек, побиття студента з України не було злочином на ґрунті національної ворожнечі.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня у тому ж таки Любліні група молодиків почувши українську мову почали ображати громадянок України. Суперечка перерослав в агресію та побиття дівчат, а одну з українок агресивний чоловік ударив пляшкою по голові. Поліція кваліфікувала інцидент як злочин на національному ґрунті.