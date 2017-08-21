Напад на українську ходу у Польщі: двом десяткам осіб винесли судові вироки

Суд виніс вирок щодо 20 осіб, які в червні 2016 року перешкоджали проведенню української церковної ходи в Перемишлі. Як повідомляє "Польське радіо", до покарання від 4 до 10 місяців обмеження волі, що полягає у стягненні 20% від заробітної плати або залученні до неоплачуваної суспільно корисної праці, районний суд у Перемишлі засудив звинувачених у перешкоджанні увіковічненню українських військових героїв.

Читайте такожУ Польщі висунуто звинувачення чоловіку, який викрикнув на марші "Смерть українцям!"

Речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська повідомила, що звинуваченим, які працюють, суд встановив штрафні санкції, що полягають у стягненні 20% від їхньої місячної зарплатні на користь Фонду допомоги скривдженим та постпенітенціарної допомоги. Натомість тих, хто не працює, суд розпорядився залучити до 30-годинної щомісячної неоплачуваної, контрольованої суспільно корисної праці.

Йдеться про 20 підсудних, яких у червні минулого року прокуратура Перемишля звинуватила у перешкоджанні проведенню в місті греко-католицької та православної української процесії, учасники якої після панахиди за українськими воєнними героями йшли вулицями міста на український військовий цвинтар.

За інформацією прокуратури, звинувачені нахабно перешкоджали громадському релігійному акту, вульгарно ображали учасників урочистої ходи з приводу їхньої національності та силою зупиняли учасників ходи на початку процесії, унеможливлюючи їхній рух.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня 2016 року у польському місті Перемишль група молодиків намагалася перешкодити проведенню заходу із вшанування пам’яті січових стрільців.

За словами голови Об’єднання українців у Польщі Петра Тими, який був присутній на події, серед нападників були особи у футболках організації "Всепольська молодь". Вони вигукували образливі гасла на адресу учасників заходу.