Постраждалого у ДТП з сином Шуфрича повторно прооперували

Олексію Мельниченку, якого на пішохідному переході збив син народного депутата Нестора Шуфрича, вночі зробили другу операцію на головному мозку. Про це ТСН повідомили рідні потерпілого.

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А прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що 23-річному Нестору Шуфричу-молодшому сьогодні мають оголосити про підозру у скоєнні ДТП з тяжкими наслідками.

Як повідомляв УНІАН, ДТП сталося 26 серпня о 22:30. Нестор Шуфрич-молодший мчав по центру Києва на орендованому "Бентлі". Перед пішохідними переходами не гальмував, поки не збив Олексія. Хлопця відкинуло від машини на 20 метрів. Його госпіталізували з переломом, вивихом та черепно-мозковою травмою.