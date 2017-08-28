ДТП із сином Шуфрича: батько постраждалого запевнив, що не хоче помсти

Постраждалий у ДТП з Нестором Шуфричем-молодшим Олексій Мельниченко перебуває у свідомості та намагається спілкуватись. Про це повідомив батько постраждалого Віктор Мельниченко, який сьогодні приїхав до Києва, передає ТСН.

"На вигляд син слабкий, говорити не може, бо підключений до систем. Але на запитання реагує адекватно, спілкується знаками. Лікарі, які ним опікуються, кажуть, що динаміка покращення стану позитивна", - розповів Віктор.

За словами батька постраждалого, дізнаватись, де зник син, довелось через його друзів в Інтернеті, деякий час батьки не знали, що трапилось з хлопцем.

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"Ми дізнались про подію пізно – десь за півдоби. Це й наша провина, звичайно, бо не взяли повних даних, де син перебуватиме, коли поїде до Києва. Через його друзів в Інтернеті знайшли його. Він тут перебував кілька днів з питань працевлаштування. Він закінчив аграрний університет за спеціальністю меліоратор, але через низку причин не став працювати за спеціальністю. Він хотів влаштуватись баристою, він вже працював за цією професією вдома", - повідомив чоловік.

Із стороною винуватця аварії спілкування відбувається плідно. Після приїзду батька постраждалого проінформували про всі обставини події та лікування, а також запропонували перевезти Олексія до приватної клініки, на що чоловік погодився.

"Злоби немає, вони поводяться по-людськи. Ми не хочемо жодної помсти. Єдине, що хочемо, - це вирішити цю проблему. Проблему як для нас, постраждалої сторони, так і для сторони винних. Наше єдине бажання – це щоб Олексій одужав і став на ноги. З їхньої сторони робиться все можливе", - запевнив Мельниченко.

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Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вул. Шота Руставелі у Києві син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода, травмувавши останнього. Постраждалого з травмами госпіталізували.

У прес-службі політика стверджували, що автомобіль Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша, реп-виконавця, відомого під сценічним ім'ям Pabl.A.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

Також у мережі з'явилося відео з місця ДТП за участю Шуфрича:

За останніми повідомленнями ЗМІ, потерпілий у ДТП перебуває у реанімації без свідомості.