На Житомирщині Офіс реформ організовує прес-тур у Високівську ОТГ

На Житомирщині Офіс реформ організовує прес-тур у Високівську об'єднану громаду для представників ЗМІ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

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Житомирський відокремлений підрозділ «Центр розвитку місцевого самоврядування» організовує для представників ЗМІ області прес-тур у Високівську об'єднану громаду та населені пункти Черняхівського району, які планують об'єднання.

Прес-тур запланований на 31 серпня та розрахований на 1 день. Транспорт та харчування забезпечує організатор.

Журналістам покажуть перші успіхи у роботі Високівської громади та проблеми, які вирішуються, зокрема ремонти шкіл та амбулаторій, доріг, дитячих садків та інші.

Виїзд 31 червня о 8.30 від офісу центру (місце зустрічі офіс ЦРМС, вул. Михайлівська, 8/1, 2 поверх). Контактні телефони для акредитації – (063) 445-30-43, (096) 129-85-33, (0412) 47-46-25.