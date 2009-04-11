На Тернопільщині міліція затримала підозрюваних у пограбуванні трьох храмів у Підволочиському районі.

Як встановлено, 29 березня підозрювані пограбували храм у селі Мислова, звідки винесли ікону, хрест, євхаристійний набір, інше церковне майно. Через три дні потерпіла громада села Гнилиці, де у місцевій церкві пропали декілька ікон. А 8 квітня злодії обікрали храм Архистратига Михаїла у Кам’янках, звідки винесли декілька ікон, Євангеліє, підсилюючу апаратуру, з допомогою якої велася служба Божа.

На момент затримання злодії не встигли продати крадені речі, тож правоохоронці матимуть можливість повернути вкрадене у храми. Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, щодо них порушено кримінальну справу.

Як встановили правоохоронці, організував групу 28-річний раніше судимий за крадіжки хмельничанин, ще двоє його спільників 23- та 21-річний жителі Підволочиська. Наразі правоохоронці з’ясовують причетність групи до аналогічних крадіжок з церков у Хмельницькій області.