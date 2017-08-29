"Космічний рейв": скандальний Дорн побив зайця в психоделічному кліпі (відео)

Популярний український співак Іван Дорн, скандальний своїм висловлюванням, що між Києвом і Москвою - тільки дружба, знявся у кліпі своїх підопічних - групи YUKO.

В психоделічному кліпі на пісню "Заєнька" Дорн грає самого себе – він б'ється з зайцем, грає з собакою і виблискує зубом.

До речі, свій стиль YUKO назвали космічним рейвом. "Разом з Зайцем ми побачимо і Івана Дорна, який опинився в захваті від божевільних ідей музикантів і зголосився взяти участь у зйомках", - обіцяють музиканти глядачеві.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, скандальний Дорн презентував новий альбом в Москві раніше, ніж в Україні.