"Космічний рейв": скандальний Дорн побив зайця в психоделічному кліпі (відео)
17:32, 29 серпня 2017Суспільство
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В психоделічному кліпі на пісню "Заєнька" Дорн грає самого себе – він б'ється з зайцем, грає з собакою і виблискує зубом.
Іван Дорн / hochu.ua
Популярний український співак Іван Дорн, скандальний своїм висловлюванням, що між Києвом і Москвою - тільки дружба, знявся у кліпі своїх підопічних - групи YUKO.
В психоделічному кліпі на пісню "Заєнька" Дорн грає самого себе – він б'ється з зайцем, грає з собакою і виблискує зубом.
До речі, свій стиль YUKO назвали космічним рейвом. "Разом з Зайцем ми побачимо і Івана Дорна, який опинився в захваті від божевільних ідей музикантів і зголосився взяти участь у зйомках", - обіцяють музиканти глядачеві.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, скандальний Дорн презентував новий альбом в Москві раніше, ніж в Україні.
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