Голова Житомирської ОДА Гундич доручив внести зміни у проекти термосанації закладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, всі навчальні заклади, які відновлюються за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів, повинні мати яскравий та привабливий зовнішній вигляд.

«Школа має бути такою, щоб до неї хотіли ходити діти», - наполягає голова облдержадміністрації Гундич.

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«Не просто утеплили школу – і забули. Маємо подбати про її дизайн, зовнішнє та внутрішнє оформлення, відповідно до вимог концепції Нової української школи. Для мене важливо не тільки, щоб діти отримували якісні знання в утепленій комфортній школі. Але щоб вони мали насамперед бажання відвідувати такий заклад. Тому керівники навчальних закладів в процесі реконструкції мають подбати і про зовнішній вигляд – проект фасаду потрібно скоригувати та доповнити яскравими кольорами. Адже такі об’єкти – це символи змін, які насамперед втілюються у районах та громадах нашої області», – зазначає Гундич.

Керівник області дав доручення райдержадміністраціям та об’єднаним громадам – внести зміни в проекти так, щоб навчальні заклади мали не сірі похмурі фасади, а кольорові та веселі стіни.

«Ще раз наголошую – важливим є комплексний підхід до відновлення освітніх закладів. Якісно роботи мають бути виконані зсередини – це раз, приміщення ззовні має бути яскравим та привабливим – це два», – наголошує Гундич.