Завдяки співпраці влади і релігійних конфесій на Житомирщині немає міжконфесійних протистоянь - Гундич

Завдяки співпраці влади та усіх релігійних конфесій на Житомирщині немає міжконфесійних протистоянь. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожМайже 40% українців підтримують створення Єдиної Помісної Церкви - опитуванняЯк зазначається у повідомленні, на цьому наголосив голова ОДА Ігор Гундич сьогодні, 22 серпня, під час зустрічі з єпископом Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви Віталієм Кривицьким.

«В області дуже успішно працює Рада церков, де і представники влади, і релігії завжди можуть відкрито обговорити нагальні питання. Ми готові до співпраці з усіма релігійними громадами. Завдяки цьому нам вдається обходити «гострі кути» у сфері релігії. Співпраця між владою і релігією дуже важлива, адже люди ідуть зі своїми проблемами або до влади, або до церкви», – зазначив Гундич.

За словами Кривицького, під час його представлення у Житомирі він відчув підтримку та єдність різних релігійних конфесій. Крім того, через велику кількість католиків на Житомирщині, тут простіше об’єднувати релігійну громаду та робити корисні справи не лише для церкви, але і для людей.