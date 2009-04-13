Антимонопольний комітет не знайшов у Фірташа українських облгазів

В результаті проведеної Антимонопольним комітетом перевірки, інформація про те, що компанія-газотрейдер RosUkrEnergo встановила контроль над більшістю українських облгазів, не підтвердилася. Про це повідомив перший заступник голови АМКУ Юрій Кравченко, пише «Дело».

Як відзначає видання, АМКУ відправив запити RosUkrEnergo і всім 52 облгазам щодо структури їх активів.

За словами Кравченка, комітет одержав повну інформацію від газотрейдера і його власників. «І за підсумками аналізу ситуації і одержаних даних ми не встановили факт здійснення цією структурою контролю над українськими облгазами», - сказав Кравченко.

Нагадаємо, співвласник RosUkrEnergo Дмитро Фірташ публічно оголосив, що його компанія контролює 75% внутрішнього ринку газу в Україні.

proUA