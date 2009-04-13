МВФ і Мінфін США нарахували в Україні 50 проблемних банків

Минулої п`ятниці в Нацбанку відбулася закрита зустріч тимчасових адміністраторів українських банків з керівництвом НБУ. Кризових менеджерів вперше консультували представники Мінфіну США і МВФ. Нарада тривала більше 5 годин — з 10.30 до 16.00, і її підсумки виявилися невтішними.

Як стало відомо «ДЄЛУ», іноземні фахівці рекомендували українському центробанку підсилити підготовку тимчасових адміністраторів. Необхідність в цьому, на думку запрошених експертів, викликана тим, що кількість проблемних банків в нашій країні може збільшитися у кілька разів.

«За прогнозами представників МВФ і Мінфіну США, близько 50 українських банків можуть потрапити під введення тимчасової адміністрації», — повідомив «ДЄЛУ» один з тимчасових адміністраторів, присутній на закритій нараді. Нагадаємо, на сьогоднішній день тимчасова адміністрація працює в 11 банках.