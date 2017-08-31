Міс Україна-2017: скандальна учасниця з окупованого Криму зникла зі списків і полетіла до Москви

Модель Катерина Луганська, яка повинна була представляти окупований Крим у фіналі національного конкурсу краси "Міс Україна-2017", полетіла в Москву. Про це свідчить фото в мікроблозі дівчини.

Прізвище та фото Катерини зникли з сайту конкурсу. Учасниць залишилося всього 24. Під номером 6 тепер виступає львів'янка Роксолана Яминська. Жодних заяв або пояснень на сайті немає, пише "Лайм".

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Нагадаємо, раніше журналісти звернулися до організаторів з проханням пояснити, чому Катерина Луганська, яка до цього брала участь в різних російських конкурсах краси, представляючи окупований РФ Крим, приймає участь у конкурсі "Міс Україна".

Повідомлялося, що у дівчини український паспорт, а участь в конкурсах інших держав не забороняється.

Відповіді на письмове прохання пояснити, як Катерина Луганська з українським паспортом вчиться в Росії, працює і бере участь у національних конкурсах, вони не отримали.

Участь Катерини Луганської в українському конкурсі обурило і росЗМІ, адже дівчина до цього боролася за корону найкрасивішої дівчини Росії.