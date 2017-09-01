Суд заарештував ватажка миколаївської банди рекетирів "Мультика" без права застави
Заарештований Михайло Титов заявив, що оголошує голодування, оскільки прокуратура не допустила на засідання пресу.
31 серпня у Жовтневому районному суді міста Маріуполя Донецької області у закритому режимі Михайлу Титову, відомому як «Мультик», який проходить у справі про участь у діяльності організованого злочинного угруповання на території Миколаївської області, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави.
Про це повідомило місцеве видання НикВести.
Рішення приймала суддя Ольга Шевченко. В ході засідання Михайло Тітов просив допустити в зал пресу, але йому відмовили.
Читайте такожУ Миколаєві проходять масові обшуки у політиків і бізнесменів - ЗМІ
«Прокуратура не допустила пресу. Я оголошую голодування», - сказав Михайло Тітов, виходячи після оголошення запобіжного заходу.
Інтереси Михайла Титова в суді представляє адвокат Василь Калаянов. Він у коментарі НикВестям розповів, що Михайло Тітов почав голодування ще 3 дні тому - з моменту затримання.
Як повідомляв УНІАН, 29 серпня у Миколаєві затримали п'ятьох членів організованого злочинного угруповання, які, зокрема, встановили контроль над діяльністю політичних партій і впливали на прийняття рішень державними і місцевими чиновниками. Лідер організованої злочинної організації - Михайло Тітов, відомий у кримінальному середовищі як "Мультик".
За словами генпрокурора Юрія Луценка, затримані підозрюються в створенні злочинної організації, яка впродовж 2008-2017 рр. позбавляла свободи людей, займалася рекетом, рейдерством, викраденнями, привласненням майна.