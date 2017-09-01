Суд заарештував ватажка миколаївської банди рекетирів "Мультика" без права застави

31 серпня у Жовтневому районному суді міста Маріуполя Донецької області у закритому режимі Михайлу Титову, відомому як «Мультик», який проходить у справі про участь у діяльності організованого злочинного угруповання на території Миколаївської області, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави.

Про це повідомило місцеве видання НикВести.

Рішення приймала суддя Ольга Шевченко. В ході засідання Михайло Тітов просив допустити в зал пресу, але йому відмовили.

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«Прокуратура не допустила пресу. Я оголошую голодування», - сказав Михайло Тітов, виходячи після оголошення запобіжного заходу.

Інтереси Михайла Титова в суді представляє адвокат Василь Калаянов. Він у коментарі НикВестям розповів, що Михайло Тітов почав голодування ще 3 дні тому - з моменту затримання.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня у Миколаєві затримали п'ятьох членів організованого злочинного угруповання, які, зокрема, встановили контроль над діяльністю політичних партій і впливали на прийняття рішень державними і місцевими чиновниками. Лідер організованої злочинної організації - Михайло Тітов, відомий у кримінальному середовищі як "Мультик".

За словами генпрокурора Юрія Луценка, затримані підозрюються в створенні злочинної організації, яка впродовж 2008-2017 рр. позбавляла свободи людей, займалася рекетом, рейдерством, викраденнями, привласненням майна.