Ющенко нагородив Вінського орденом «За заслуги»

Текст указу на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив міністра транспорту та зв`язку України Йосипа ВІНСЬКОГО орденом «За заслуги» III ступеня. Текст відповідного указу від 6 квітня розміщений сьогодні на офіційному сайті глави держави. Також цим документом В.ЮЩЕНКО нагородив державними нагородами ряд осіб “за значний особистий внесок у розвиток міжнародних транспортних коридорів України, забезпечення розбудови глибоководного суднового каналу «Дунай - Чорне море», багаторічну сумлінну працю”. Зокрема, голову Одеської обласної державної адміністрації Миколу СЕРДЮКА Президент також нагородив орденом «За заслуги» III ступеня, а міністрові охорони навколишнього природного середовища України Георгію ФІЛІПЧУКУ присвоїв звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

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