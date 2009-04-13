Заарештовано одного з старшокласників, що брав участь у побитті вчителя

У Костянтинівці Донецької області заарештовано одного із старшокласників, що брав участь у побитті вчителя на уроці 30 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник начальника відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх Головного управління МВС України в Донецькій області Олександр ПОДОЛИННИЙ під час круглого столу на тему «Попередження проявів жорстокості в учнівському середовищі».

«Один з учасників цього інциденту заарештований, обраний запобіжний захід - «утримання під вартою», далі буде проведено розслідування, матеріали направлять до суду для прийняття рішення», - сказав він, додавши, що заарештований старшокласник раніше був судимий «за скоєння пограбування в 2006 році».

О.ПОДОЛИННИЙ зазначив, що побиття вчителя в класі сталося 30 березня, про що відразу було повідомлено міліцію, але правоохоронцям був потрібен час на збір матеріалів для порушення кримінальної справи. За його словами, 6 квітня було порушено кримінальну справу за ст. 296 ч.2 Кримінального кодексу України (хуліганство, скоєне групою людей), цього ж дня один із старшокласників був затриманий і через три дні заарештований.

Начальник відділу кримінальної міліції спростував інформацію про замовчування цієї події правоохоронними органами. «Ніхто цей випадок приховувати не збирався, є передбачені законом терміни – 10 днів на проведення дослідчої перевірки за матеріалами, - пояснив О. ПОДОЛИННИЙ. - За цей час міліція мала допитати всіх учасників, допитати школярів, вчителів, а це в один день зробити не можна». За його словами, «шість днів – це той термін до порушення кримінальної справи, який знадобився для того, щоб зібрати первинні матеріали для порушення кримінальної справи, робота була проведена, всіх там допитано, ніхто нічого не приховує».

У свою чергу, начальник Головного управління освіти в Донецькій облдержадміністрації Юрій СОЛОВЙОВ зазначив, що на місці інциденту працювала спеціальна обласна комісія, котра вже зробила відповідні висновки. Так, усунуто з посади начальника Костянтинівського міського управління освіти Володимира ДЕМИДЕНКА, а також директора і завуча з навчально-виховної роботи школи, в якій сталася ця НП.

«За результатами роботи комісії виданий наказ по управлінню освіти Костянтинівки. Від сьогоднішнього дня в місті Костянтинівка вже є виконуючий обов`язки начальника управління. З п`ятниці є виконуючий обов`язки директора школи і заступника директора з навчально-виховної роботи», - сказав Ю.СОЛОВЙОВ, підкресливши, що «це найлегші в цьому питанні заходи».

Як повідомляв УНІАН, 30 березня в Костянтинівці Донецької області в навчально-виховному комплексі (загальноосвітня школа №17) учні 11-го класу під час уроку жорстоко побили вчителя, який проводив урок музики в 6 класі. Внаслідок інциденту вчитель потрапив до лікарні, діставши травму щелепи, численні удари, садна.

Тодішній начальник міського відділу освіти Костянтинівки В.ДЕМИДЕНКО пояснив поведінку старшокласників їх перехідним віком: «Дуже важливо - стримувати агресію. 11 клас – це юнаки, коли йде становлення біологічне в них, вони дуже агресивні, дуже недовірливі». Більше того, в телеефірі «Інтеру» він сказав: «Такі випадки спостерігаються в школі щодня, в усіх школах, не тільки в Костянтинівці. Цей випадок не вважаю чимось надзвичайним».

На обласному рівні була створена спеціальна комісія для розслідування того, що сталося.

6 квітня Костянтинівською міжрайонною прокуратурою було порушено кримінальну справу за фактом побиття старшокласниками вчителя.