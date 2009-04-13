У справі про отруєння Ющенка треба розглядати не одну, а кілька версій

Заступник генерального прокурора України, начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат КУЗЬМІН вважає, що в розслідуванні справи про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА слідству треба розглядати не одну, а кілька версій.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Комсомольская правда в Украине" від 13 квітня 2009 року.

"...слідчі, які розслідували отруєння ЮЩЕНКА, відпрацьовували одну-єдину версію - про отруєння на дачі в САЦЮКА. Уявіть собі, цих версій має бути значно більше! Приміром, на дачі в одного з керівників «Фокстроту», де був Президент, або в готелі, де він снідав, або на зустрічі з виборцями. І таких місць могло бути чимало. Серед версій треба було розглядати і те, що отруєння не було взагалі, а виразки на обличчі - результат медичних маніпуляцій", - сказав Р.КУЗЬМІН.

При цьому він переконаний, що "слідчі мали обчислити орієнтовний час отруєння, дізнатися графік роботи Президента і на цьому тимчасовому проміжку відпрацювати всі можливі версії. І виключивши ті, що не підтвердилися, прийти до однієї єдино правильної". "Так це мало бути в ідеалі. Я тоді зібрав нараду за обома справами, висловив претензії, запропонував розширити кількість версій, підготувати нові плани розслідування", - зазначив Р.КУЗЬМІН.

Продовжуючи тему, він розповів, що «справу про отруєння Президента так само, як і справу про смерть Георгія Гонгадзе», дістав «у спадок» від свого попередника. "І, коли почав розбиратися, дійшов висновку про необхідність заміни слідчих груп за ними. Річ у тім, що при розслідуванні будь-яких неочевидних злочинів завжди треба висувати максимальну кількість версій: щодо можливих суб`єктів злочину, щодо його мотивів тощо. Кожна з них перевіряється, по мірі відпрацювання відсікаються версії, що не знайшли підтвердження. Так мало бути і в справі про отруєння Президента, і в справі Гонгадзе", - пояснив свою позицію Р.КУЗЬМІН.

У той же час він зазначив, що дуже скоро розслідування цих справ і нагляд за ними були покладені на іншого заступника генпрокурора. "Сьогодні склалася дивна ситуація: слідчі, що входять до складу Головного слідчого управління, котре я очолюю, підпорядковані не мені, а іншому заступнику. Тому мені складно говорити про ці справи - ось уже два роки я не маю до них ніякого відношення, а тільки бачу, як натовпи людей приходять у будівлю, в якій я працюю: різні політики, футболісти, хокеїсти, а працівники слідчої групи їздять у машинах з мигалками та охороною з СБУ", - сказав заступник генпрокурора.

Такий хід подій Р.КУЗЬМІН пов`язує з втручанням у розслідування самого Президента. "...Мені відомий лише один факт: справу про отруєння Президента в мене забрали на прохання самого Президента", - сказав він.