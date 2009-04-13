Як витратити кошти з фонду молодіжного будівництва

Кабінет міністрів України затвердив Порядок використання у 2009 році передбачених у державному бюджеті коштів для формування статутного капіталу державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом.

Текст постанови №324 від 8 квітня ц.р. оприлюднений на урядовому порталі.

Згідно з документом, статутний капітал у сумі 26,1 млн. грн. формується впродовж 2009 року поетапно за рахунок коштів, які надходять від повернення кредитів, наданих із державного бюджету молодим сім`ям і самотнім громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

Фонд використовує кошти для надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво житла молодим сім`ям і самотнім громадянам. Залучення додаткових позабюджетних ресурсів для фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки здійснюється зокрема шляхом випуску цінних паперів.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному будівництву був створений Всеукраїнською асоціацією житлових комплексів «Укрмолодьжитло» у 1992 році. У 1997 році Фонд став державним при Міністерстві сім`ї і молоді. 2 червня 2000 року Державний фонд сприяння молодіжному будівництву був підпорядкований Кабінету Міністрів України. Постановою Кабміну від 15 липня 2005 року Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву був реорганізований у Державну спеціалізовану фінансову установу «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Фонд надає молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам кредити на будівництво (реконструкцію) або придбання житла за пільговою програмою і програмою часткової компенсації банківської ставки кредитів комерційних банків. В обох програмах можуть брати участь молоді люди до 35 років.