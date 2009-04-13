Врятовані шахтарі, які перебували під завалом дві доби

Сьогодні врятовано двоє гірників шахти "Полтавська" (Єнакієво), які пробули під завалом близько двох діб. Прохідники Володимир Коробов (1966 р.н.) і Сергій Задорожний (1974 р.н.), опинилися в центрі аварії вдень 11 квітня на глибині 477 м.

Їх шукали чотири відділення гірських рятувальників і сьогодні вдень виявили в рятувальній ніші.

Стан їх здоров`я задовільний. Врятованих зустрів міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець, який прибув для ознайомлення з ходом пошукових робіт.