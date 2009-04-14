Держфінмоніторинг України написав листи на всі екзотичні острови

Держфінмоніторинг України пропонує співпрацю ряду іноземних держав у боротьбі з відмиванням коштів, що може упередити відток українського капіталу за кордон через офшорні зони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держфінмоніторингу України.

Відповідні листи з пропозицією щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння були направлені на Маршалові острови, Острови Джерсі, Острів Мен, Ангіллу, Багамські острови, острови Кука, Барбадос, Ніуе, Вануату, Сейшельські острови, Домініку, Сент Кітс і Невіс, Сент Вінсент і Гренадіни, Нідерландські Антильські острови, Кайманові острови, Гренаду, Бермудські острови, Арубу, Антігуа і Барбуди, Британські Віргінські острови, Острів Гернсі, до Князівства Монако, Гібралтару, Андорри, Королівства Бахрейн та Белізу.

Як зауважили у Держфінмоніторингу, на сьогодні українською стороною вже укладено 41 меморандум про взаєморозуміння.