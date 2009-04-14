Росія боїться за свій дешевий бензин

Існують ризики вивозу дешевого бензину з Росії для перепродажу за вищими цінами, заявив голова Лукойлу, найбільшої російської приватної нафтової компанії, Вагіт Алекперов в інтерв`ю телеканалу "Вести".

"Та ціна (бензину), яка сформувалася на ринку, вона вдвічі нижча, ніж в Україні, в Прибалтиці й Казахстані", - цитує РІА “Новости”. За даними Лукойлу, часто дешевий бензин з Росії вивозять для перепродажу, просто особистим транспортом, в подвійних бензобаках.

Водночас, Лукойл називає діючу ціну на бензин об`єктивною. "Ми вважаємо, що сьогоднішня ціна об`єктивна, але вона схильна до коливання", - зазначив Алекперов. Коливання, за його словами, повинні бути як у бік пониження, так і в бік підвищення, залежно від світової ціни на нафту.

Глава Лукойлу висловив думку, що в 2009 році ціна нафти коливатиметься в діапазоні 45-55 доларів за баррель.

Як повідомлялося, Росстат за останній звітний тиждень зафіксував здешевлення бензину в РФ на 0,4%. За даними відомства, середня ціна на бензин в Росії на 30 березня склала 18,03 рубля проти 18,1 рубля на 23 березня.

"Але та ціна, яка сформувалася сьогодні, протримається достатньо довго", - зазначив Алекперов.