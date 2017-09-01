Голова Житомирської ОДА відвідав підприємство "Банковський" у Ємільчинському районі

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні відвідав підприємство «ТОВ «Банковський» у Ємільчинському районі області. Як передає кореспондент УНІАН, основним видом діяльності підприємства є лісопильне та стругальне виробництво.

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«Наше підприємство встановило лінію для виробництва пелетів із відходів деревини, чим забезпечується безвідходне виробництво замкнутого типу», - розповів журналістам керівник підприємства В'ячеслав Банковський.

Він уточнив, що зараз на підприємстві працює більше 60 працівників. Середня зарплата тут становить понад 3 тис. грн. Підприємство займається експортом продукції до Румунії, Німеччини, та інших країн, причому експортується більше 70% виробленої продукції.