На Тернопільщині першокласників, батьки яких загинули в АТО, відвели до школи військові комісари

Сьогодні 1 вересня двох першокласників у Ланівцях та селі Джурин Чортківського району, батьки яких загинули в АТО, відвели до школи районні військові комісари Тернопільського облвійськкомату.

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Як повідомив УНІАН прес-офіцер Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Василь Лабай, у Лановецькому та Чортківському районних військкоматах також було проведено роботу щодо забезпечення цих першокласників необхідним шкільним приладдям.

До цієї акції долучилися небайдужі громадяни області, які передали діткам шкільні рюкзаки.

На урочистій частині Дня знань військові комісари вручили дітям подарунки та особисті письмові вітання від Міністра оборони України Степана Полторака.