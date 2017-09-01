На Тернопільщині першокласників, батьки яких загинули в АТО, відвели до школи військові комісари

19:09, 01 вересня 2017
Суспільство
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До акції долучилися також небайдужі громадяни області, які передали діткам шкільні рюкзаки.

Дітям також вручили вітання від Полторака / Фото Західний регіональний медіа-центр Міністерства оборони України

Сьогодні 1 вересня двох першокласників у Ланівцях та селі Джурин Чортківського району, батьки яких загинули в АТО, відвели до школи районні військові комісари Тернопільського облвійськкомату.

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Як повідомив УНІАН прес-офіцер Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Василь Лабай, у Лановецькому та Чортківському районних військкоматах також було проведено роботу щодо забезпечення цих першокласників необхідним шкільним приладдям.

Дітям також вручили вітання від Полторака / Фото Західний регіональний медіа-центр Міністерства оборони України

До цієї акції долучилися небайдужі громадяни області, які передали діткам шкільні рюкзаки.

На урочистій частині Дня знань військові комісари вручили дітям подарунки та особисті письмові вітання від Міністра оборони України Степана Полторака.

Дітям також вручили вітання від Полторака / Фото Західний регіональний медіа-центр Міністерства оборони України

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Теги: #перший дзвоник#жертви АТО