Активістку Femen, яка вибігла на матчі Україна-Туреччина, затримали: адвокат розповів подробиці "оголеної" акції

Затриману в Харкові активістку Femen Анджеліну Діаш відпустили, склавши на неї протокол. Про це повідомив у Facebook адвокат активістки Ярослав Яценко.

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"Анжеліну Діаш відпустили! Після підняття інформаційної хвилі і дзвінка на 102 та інші гарячі лінії, харківські правоохоронці, які не звикли до Femen, відпустили моїх клієнток", – написав він.

Адвокат зазначив, що на Діаш був складений адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

До цього адвокат заявив, що Діаш затримали в Харкові імовірно співробітники СБУ. Він не уточнив, хто затриманий разом з Діаш і що активістка Femen робить в Харкові.

Турецьке видання Haber Ingiltere показало кадри, на яких активістка вибігає перед матчем у Харкові з написом на грудях "Ердоган вбивця".

"Копію протоколу не дали. Подругу Анджеліни тримали в поліції взагалі незаконно, вона просто прийшла в поліцію запитати, що з Анджеліною. Про злочини поліцейських будуть подані відповідні заяви. Звинувачення в дрібному хуліганстві Анджеліна не визнає", – заявив він.