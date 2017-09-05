Стартував ювілейний Український тиждень моди (фото, відео)

У Києві в понеділок, 4 вересня, стартував Тиждень української моди, який проводиться 20 років поспіль.

Перший день Ukrainian Fashion Week за традицією відкрив показ Лілії Пустовіт, який став по-справжньому яскравим і життєрадісним стартом нового сезону. Також в цей день весняно-літні колекції показали бренди ARTEMKLIMCHUK, The Coat S. K., Elena Burenina, Gasanova і Yana Chervinska, а серед гостей були помічені Джамала і Тіна Кароль, Віра Брежнєва і Дмитро Монатік.

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Як зазначила голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, у заході візьмуть участь 67 кращих дизайнерів України.

"Головним критерієм, за яким оцінюється Тиждень моди, є авторитет і досягнення дизайнерів, які беруть у ньому участь. У цьому сезоні на UFW представлені 67 дизайнерів - 67 історій успіху, які надихають країну на мир", - зазначила вона.