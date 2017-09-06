Українські університети знов опустилися у рейтингу найкращих вишів світу

У всесвітньому рейтингу університетів вищої освіти Times 2016-2017-х років Національний університет "Львівська політехніка", Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім.І. Сікорського", Київський національний університет ім.Т. Шевченка та Харківський національний університет ім.В. Каразіна перебували нижче 800-ї позицій (всього там було 980 вишів), повідомляє "Українська правда".

Читайте такожЧотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світуУ рейтингу Times на 2018-й рік, який налічує 1102 найкращих університетів, свої позиції вони втратили.

Так Київський національний університет ім.Т. Шевченка у чарті між 800-ю та 1000-ю позиціями, а інші за 1001-ю сходинкою.

Цікаво, що до рейтингу потрапив Львівський національний університет ім.І. Франка.

Times – найбільший міжнародний рейтинг, який оцінює виші за всіма основними параметрами – навчання, дослідження, передача знань та міжнародний світогляд.

Для порівняння використовують 13 ретельно відкаліброваних показників ефективності, щоб забезпечити найбільш повне та збалансоване оцінювання.

Рейтинг Times піддається незалежному аудиту фірми Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Рейтинг 2016-2017-х років, до якого входили установи з 79 країн, вперше за 12-річну історію чарту очолив університет з Великобританії – Оксфордський університет.

Він змістив на друге місце Каліфорнійський технологічний інститут. Це був перший випадок, коли учбова установа США не зайняла перше місце.

Тим не менш, американська вища освіта домінувала у списку з 148 університетів. Причому 63 університети США знаходилися у першій 200-ці рейтингу.

У рейтингу на 2018 рік американські виші продовжать втрачати позиції.

Оксфордський університет другий рік поспіль лишиться на першому місці, тоді як Кембриджський університет вискочив з четвертого на друге місце.

Зростання Кембріджу відбувається за рахунок Каліфорнійського технологічного інституту, який був першим номером з 2012 по 2016 рік, номер два у минулому році, і тепер розділив третю позицію зі Стенфордом.

Однією з причин того, що Кембридж піднявся є ріст його доходів та якості досліджень, які проведені у виші.