Порошенко підписав закон, який регулює вступ до вишів на Донбасі

Президент України Петро Порошенко підписав закон про обсяги держзамовлення на підготовку фахівців з вищою освітою для вишів у Донецькій і Луганській областях (реєстраційний номер 6548).

Відповідна інформація розміщена на сторінці закону на сайті Верховної Ради.

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Як повідомляв УНІАН, законом встановлюється, що для тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ, а також вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки встановлює фіксовані обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх освітніх рівнів, зазначених у відповідних ліцензіях на провадження освітньої діяльності.

Раніше в цьому положенні не йшлося про ВНЗ на територіях Донецької та Луганської областей.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.