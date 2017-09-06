Повернення у велике кіно: Анджеліна Джолі підтвердила свою участь у продовженні "Малефісенти"
Анджеліна Джолі зізналася, що рада повернутися до роботи.
Анджеліна Джолі підтвердила свою участь в продовженні фільму "Малефісента". Про це актриса розповіла на кінофестивалі Telluride Film Festival, який зараз проходить в американському штаті Колорадо.
"Ми вже попрацювали над сценарієм, і можу запевнити, що у нас вийде дуже сильний сіквел", - говорить Джолі.
Під час фестивалю Джолі, яка майже на рік взяла паузу у зв'язку з розлученням з Бредом Піттом, також зізналася, що рада повернутися до роботи, пише Vogue.
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"Тоді я потрібна була вдома, тому я не працювала. Зараз час повернутися".
Нагадаємо, що перша частина "Маліфисенти" вийшла в прокат в 2014 році і стала рімейком диснеївської "Сплячої красуні" 1995 року. У міжнародному прокаті фільм зібрав понад 800 мільйонів доларів, і в 2015 році було оголошено, що Disney знімуть продовження. Участь у ньому Анджеліни Джолі була не підтверджено до останнього.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше біограф розповів про зустріч Бреда Пітта і Анджеліни Джолі в гостях.