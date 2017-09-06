Запашне какао, м'які светри та вечори з книжкою: за що варто любити осінь (відео)
15:33, 06 вересня 2017Суспільство
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Прийшла осінь, але це не привід сумувати.
Різнобарвне листя - одна із причин любити осінь / фото УНІАН
Пропонуємо підбірку речей, за які варто любити осінь. Серед них - неймовірні осінні краєвиди з повною гамою відтінків, ще восени годинами можна милуватися дощем, вечорами читати книги з чашкою запашного какао чи дивитися улюблений серіал. А також шелестіти листям під час прогулянки та одягати м'які теплі светри.
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Тільки восени можна влаштувати фотосесію в листі, пекти імбирне печиво та пироги з шоколадом, а також гуляти під дощем серед різнокольорових парасольок.
Запашне какао, м'які светри та вечори з книжкою: за що варто любити осінь
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