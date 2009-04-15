Заарештований найбільший наркобарон Дон Маріо
19:45, 15 квітня 2009Суспільство
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Повідомлення з Колумбії
У Колумбії заарештовано найбільшого наркобарона Даніеля Рендона ЕРРЕРУ, відомого на прізвисько "Дон Маріо".
Як повідомляє радіо «Свобода», в операції з його впіймання в регіоні Ураба на північному заході країни брали участь більш як 500 поліцейських.
За допомогу в арешті уряд обіцяв близько 2 мільйонів доларів.
Колись Д.ЕРРЕРА відмовився здатися представникам влади, створивши власну армію, яка налічує більш як тисячу осіб.
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