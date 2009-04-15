Заарештований найбільший наркобарон Дон Маріо

У Колумбії заарештовано найбільшого наркобарона Даніеля Рендона ЕРРЕРУ, відомого на прізвисько "Дон Маріо".

Як повідомляє радіо «Свобода», в операції з його впіймання в регіоні Ураба на північному заході країни брали участь більш як 500 поліцейських.

За допомогу в арешті уряд обіцяв близько 2 мільйонів доларів.

Колись Д.ЕРРЕРА відмовився здатися представникам влади, створивши власну армію, яка налічує більш як тисячу осіб.