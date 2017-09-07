"Будеш отакой х*ньой страдать, то підеш в дурдом": школяру-антикорупціонеру на Київщині депутати погрожують розправою

На Київщині у с. Гатне депутати сільської ради погрожують родині школяра Сергія Чагарова, який зацікавився сільським бюджетом та активно висвітлює корупційні схеми. Про це повідомив журналіст Дмитро Гнап у Facebook.

Згідно із повідомленням Гнапа, хлопцеві, на якого вже нападав депутат, погрожують дурдомом, та обіцяють позбавити материнських прав його матір. Депутати вже направили листа в службу у справах сім'ї та дітей, щоб та перевірила як мати Сергія виконує батьківські обов'язки.

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«Ти учті, єслі ти ще будеш отакой х*ньой страдать, то твою мати лишать материнських прав, а ти підеш в дурдом, бл*ть!" - ось так спілкуються місцеві депутати зі школярем, який вирішив цікавитись питаннями сільського бюджету», - написав журналіст.

Коментуючи ситуацію, сільський голова каже, що це все тому, що "хлопець занадто багато займається громадською діяльністю".

Як повідомляв УНІАН раніше, 16-річний школяр Сергій Чагаров активно висвітлює корупційні схеми розподілу землі в селі Гатне Київської області, за що отримує погрози з боку чиновників. Однак на останньому засіданні сесії ради один з депутатів застосував до підлітка силу. Депутат Києво-Святошинського району Олександр Паламарчук брав участь у засіданні Гатненского сільради і підняв питання про висвітлення в Facebook дерибану земель школярем. Політик, (який ще на той час перебував в Блоці Петра Порошенка), підійшов до блогера, який сидів на стільці, взяв його за вухо і почав погрожувати.

Постійно стискаючи своєю рукою шию підлітка, депутат розповідав про те, що хлопчика будуть бити через його публікації.

Після скандального засідання потерпілий від рук Паламарчука Сергій Чагаров викликав поліцію, але копи відмовилися приймати у нього заяву... оскільки він неповнолітній.