"Ти чума прищава!": депутат Києво-Святошинського району підняв руку на 16-річного активіста, який висвітлює корупційні схеми (відео)

16-річний школяр Сергій Чагаров активно висвітлює корупційні схеми розподілу землі в селі Гатне Київської області, за що отримує погрози з боку чиновників. Однак на останньому засіданні сесії ради один з депутатів застосував до підлітка силу, як пише "Без Табу".

Депутат Києво-Святошинського району Олександр Паламарчук брав участь у засіданні Гатненского сільради і підняв питання про висвітлення в Facebook дерибану земель школярем.

Політик, який перебуває в Блоці Петра Порошенка, підійшов до блогера, який сидів на стільці, взяв його за вухо і почав погрожувати.

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Постійно стискаючи своєю рукою шию підлітка, депутат розповідав про те, що хлопчика будуть бити через його публікації.

Після скандального засідання потерпілий від рук Паламарчука Сергій Чагаров викликав поліцію, але копи відмовилися приймати у нього заяву... оскільки він неповнолітній.

В замітці, про яку говорив депутат, мова йшла про те, що Паламарчук з подругою-громадянкою РФ, катається за кордон у той час, як в зоні АТО гинуть вояки.

"Вважаю, що для людини, яка представляє інтереси України у складі Києво-Святошинської районної ради, це не припустимо. Якщо ти депутат, то твоя дружина повинна відмовитися від російського громадянства. І статтю 34 Конституції України про свободу слова ніхто не відміняв", - писав він.