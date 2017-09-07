Проблема авто на єврономерах: 54% читачів УНІАН виступають за зміни до митного законодавства з адекватними ставками – опитування

Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 54% наших читачів впевнені, що для вирішення проблеми нерозмитнених вживаних авто в Україні потрібні зміни до митного законодавства з адекватними ставками при ввезенні іномарок.

При цьому 18% опитаних вважають, що потрібно припинити практику ввезення в Україну автомобілів на єврономерах у тому вигляді, як зараз є, адже це незаконно.

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8% наших читачів зізналися, що самі є щасливими власниками таких автомобілів і вимагають їх легалізації.

7% респондентів поскаржилися, що їх найбільше турбує те, що власники так званих «євроблях» зазвичай на дорогах поводяться просто по-хамськи, а притягнути їх до відповідальності у разі ДТП нереально, адже такі авто не потрапляють до бази МВС, а "автоцивілка" для них є необов’язковою.

6% наших читачів обурилися тим, що за власне авто вони сплатили усі необхідні податки згідно до закону, а хтось взяв нерозмитнене втричі дешевше.

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Ще 5% учасників опитування переймаються екологічною проблемою, адже переконані, що інколи власники авто на єврономерах ввозять справжній металобрухт і тим самим забруднюють Україну, а тому пропонують заборонити ввезення вживаних авто старше 10 років.

А ось 2% наших читачів вважають, що питання розмитнення іномарок взагалі зараз не на часі, коли на Донбасі йде війна.

Загалом в опитуванні взяли участь близько 3 тисяч читачів УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 вересня 2017 року власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України перекрили рух на вулиці Грушевського від Європейської площі до станції метро "Арсенальна" у центрі Києва. Таким чином громадська організація "Авто Євро Сила" проводить акцію під гаслом "За доступне розмитнення кожному українцю". Водночас акція спричинила величезні затори у столиці.

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Спочатку організатори оголосили свою акцію безстроковою, однак коли 7 вересня правоохоронці відтіснили їх від будівлі Ради, заявили про припинення акції.

Водночас ввечері 6 вересня представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що у найближчі три місяці планується ухвалення закону, що забороняє в'їзд незаконних автомобілів з іноземною реєстрацією в Україну.