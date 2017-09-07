Учасники акції автомобілістів біля ВР оголосили про її завершення: представники областей їдуть додому

Учасники акції протесту автомобілістів біля будівлі Верховної Ради України оголосили про її завершення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили зі сцени біля центрального входу до парламенту.

Вони повідомили, що представники областей, які зібралися тут, роз’їжджаються по домівкам.

Мітингувальники підкреслили, що це колективне рішення координаторів областей.

У той же час, на площі Конституції продовжують знаходитися близько 200 учасників акції, а зі сцени продовжуються виступи. Їхні палиці та бочки, у які протестанти били цими палицями, опинилися вже на вільній для проходу громадян території площі, а майже на сходах до парламенту — за кордоном правоохоронців.

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За деякою інформацією правоохоронці забрали у учасників акції це приладдя. Це сталося начебто після того, як учасники акції облили бензином шини, які також принесли сюди.

Зі сцени було також проголошено про те, що в парламенті планується створити робочу групу задля розгляду того питання, яке порушують учасники акції протесту.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня навпроти центрального входу до будівлі парламенту розпочалась акція автомобілістів, які вимагають легалізації автомобілів з європейською реєстрацією, завезених в Україну.

Напередодні представник президента в парламенті Ірина Луценко в ефірі "Вечірнього прайму" на телеканалі "112 Україна" заявила, що у найближчі три місяці планується ухвалення закону, що забороняє в'їзд незаконних автомобілів з іноземною реєстрацією в Україну.

"Ми найближчим часом, вже працює робоча група, закриваємо кордон для того, щоб не продовжувати ці транзитні пересування, це накопичення в Україні таких незаконних автомобілів. Я думаю місяць-два. Ми повинні до листопада прийняти закон, який заборонить в'їжджати, тобто ми припиняємо таке нашестя", - сказала Ірина Луценко.

За її словами, буде створена робоча група, в якій за три місяці повинен бути напрацьований компромісний закон.

"Про вартість мита, про платежі, які мають бути сплачені, про штрафні санкції. І зараз напрацьовуються умови мораторію на перевірки, на драконівські методи, які ніби застосовують. Якийсь певний період мораторію на такі драконівські заходи буде зроблений, але кордон закриється і напрацюється компромісний варіант розмитнення цих автомобілів", - зазначила представник президента в парламенті.