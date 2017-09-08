Хлопця, якого збив син Шуфрича переведуть з реанімації до клініки реабілітації – ЗМІ

Потерпілого внаслідок ДТП за участі сина народного депутата Нестора Шуфрича переведуть з реанімації до клініки реабілітації, повідомляє «112 України» з посиланням на ізраїльських медиків, які його лікують.

Читайте такожУ збитого сином Шуфрича чоловіка після ДТП є провали в пам'яті (відео)За їхніми словами, стан потерпілого стабільний і у нього вже немає необхідності знаходитися у відділенні реанімації.

"Реабілітація буде побудована за кількома напрямами, одна з них - це гідротерапія, процедури у басейні, спіч-терапія. Це допоможе Олексію повноцінно розмовляти. І працетерапія, яка поверне йому можливість швидко приймати рішення, думати", - розповів Керівник міжнародного відділу першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман.

Раніше потерпілому в ДТП пішоходу зробили операцію.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві Шуфрич-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода Олексія Мельниченка. Постраждалого з численними травмами госпіталізували.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

29 серпня Шуфричу-молодшому оголосили підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

30 серпня Шевченківський райсуд Києва обрав Шуфричу-молодшому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступив батько Шуфрича – народний депутат.

Сьогодні Апеляційний суд Києва переніс на 12 вересня розгляд скарги прокуратури на рішення суду, який відпустив підозрюваного на поруки.

7 вересня Шевченківський районний суд Києва на два місяці обмежив сина народного депутата Нестора Шуфрича у праві керування транспортом.