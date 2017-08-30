Шуфрич прибув на суд над своїм сином, який на Bentley збив чоловіка у Києві (фото)

Син нардепа Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович прийшов з батьком та трьома адвокатами на суд. Про це повідомляє ТСН.

Засідання відбувається у Шевченківському суді Києва. Сьогодні суд обиратиме йому запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві Нестор Шуфрич - син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода Олексія Мельниченка. Постраждалого з численними травмами госпіталізували.

У прес-службі депутата стверджували, що Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша-реп-виконавця.

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За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що постраждалий у ДТП чоловік перебуває у реанімації Київської міської клінічної лікарні № 17 без свідомості. До клініки прибули ізраїльські медики, які лікуватимуть його разом з українськими лікарями.

28 серпня у ЗМІ з’явилась інформація з посиланням на батька постраждалого, що Мельниченко перебуває у свідомості та намагається спілкуватись.

30 серпня сину Шуфрича оголосили підозру у справі про ДТП.