Зустрічати Саакашвілі прийшла учасниця Femen: влаштувала голу акцію і кинулася тікати через кордон (відео)

Активістка Femen Аліса провела акцію на дорозі перед КПП Краківець, де очікують приїзду Саакашвілі.

Вона оголила груди і підняла портрети Порошенка і Саакашвілі з написом "Fools without borders" ("Дурні без кордонів"). Той же слоган вона почала викрикувати.

Кілька десятків українських поліцейських кинулися на її затримання, але активістка кинулася бігти, перелізла через паркан і побігла полем.

Через 150 метрів поліцейські її наздогнали, повалили на землю, після чого спробували перетягнути назад через паркан. За спостереженням кореспондента видання, з нею обходилися дуже грубо - тягли за волосся, руки і ноги.

Читайте такожУчасниця Femen з написом "ш*юхи" на грудях ледь не зірвала "Міс Україна", охоронець впав разом з нею до зали (фото, відео)

Присутні в наметовому містечку кинулися на її захист, виникла бійка, проте поліція відтіснила людей, перенесла активістку на дорогу і взяла її в оточення. Сама Аліса кричала, що їй боляче. "Крутили" її, переважно, жінки-поліцейські.

У самому русі Femen так пояснили свою акцію: "низькопробне політичне шоу за участю українських і грузинських титушек покликане відвернути увагу від голоду, війни та насильства. Ситуація виходить за межі здорового глузду і людського терпіння".

Пізніше в поліції заявили, що активістка намагалася порушити державний кордон. Однак, за даними журналіста "Країни" вона бігла від поліції в протилежну сторону.

Зіткнення поліції і активістів тривали на дорозі - журналістка "Країни", яка перебувала серед активістів, отримала кілька ударів у груди і живіт. Зрештою Алісу відвезли в поліцейській машині.